WIDM-deelneemster Jaike kon de eerste nacht niet slapen: 'Heel pittig was het’

Justin Bieber lijdt aan ziekte van Lyme: ‘Veel mensen zeiden dat ik aan de drugs was’

9 januari Justin Bieber had afgelopen jaar geen last van een depressie, zoals hij eerder dacht, maar van de ziekte van Lyme. Dat schrijft de 25-jarige zanger in een openhartig bericht op Instagram. Eerder doken berichten over zijn ziekte op via de entertainmentwebsite TMZ, waarop Bieber besloot het nieuws te bevestigen.