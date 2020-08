Zij verkochten hun huis aan dj Afrojack: ‘Ik heb er zo'n 18 miljoen euro ingestoken’

,,We hebben er echt vrede mee. Het werk blijft en je wordt een dagje ouder. Ik zou nu graag nog minstens 25 jaar leven en wat minder doen”, zegt Jan Rijsdijk (77) lachend. Hij is een selfmade-zakenman die zich opwerkte van havenarbeider tot directeur van een eigen bedrijf dat hij begin jaren negentig voor een aardige duit kon verkopen.



In die tijd streek Rijsdijk neer in de regio Kalmthout, kocht het toen vervallen domein Markgraaf aan de rand van de Kalmthoutse Heide en maakte er opnieuw een parel van. Nu trekt hij – net geen twintig jaar later – een streep onder het verhaal.



Eindelijk is het domein verkocht, maar niet helemaal in zijn geheel. Zo’n vijftig hectare ging naar het Agentschap Natuur & Bos en de resterende 7 hectaren en alle gebouwen uiteindelijk naar de Nederlandse dj Afrojack. ,,Ik heb de voorbije jaren heel wat mensen zien komen en gaan. Mensen met de verkeerde middelen – als je begrijpt wat ik bedoel – en mensen die het wilden kopen met de meest gekke constructies. Daar heb ik nooit op in willen gaan. Ik wil nog altijd rustig kunnen slapen.”