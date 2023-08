Bestuurder onder invloed vliegt uit de bocht, bijrijder weigert mee te werken en wordt gearresteerd

57 nieuwe sociale huurwonin­gen in Breukelen moeten steentje bijdragen aan wachtrij van dertien jaar

Inwoners van Breukelen kunnen wel dertien jaar in de wachtrij staan voor een (nieuwe) sociale huurwoning, maar misschien gaat de komst van 57 extra huurwoningen aan de Schepersweg daar een steentje aan bijdragen. In Breukelen is de bouw van een gloednieuw appartementencomplex aan het kanaal deze week van start gegaan.