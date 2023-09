Bij de brandweer om brandjes te blussen? Het is veel grootser, weet commandant Tim (38) als geen ander

indebuurt.nl Uit de oude doos: Woerden in 1930

Oude foto’s, we houden ervan. Wij speuren geregeld de archieven af op zoek naar mooie (historische) foto’s van Woerden. Dit keer komen we een plaatje tegen van Woerden uit 1930. Weet jij welke straat dit is en welk gebouw je op de achtergrond ziet?