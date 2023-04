Boa’s en baliemedewerkers gemeente Stichtse Vecht volgen training over omgang transgenderpersonen

Je bent ernstig gewond, in welk ziekenhuis ben je dan het beste af? Traumachi­rurg bedacht een slimme app

Slechts twee derde van de ernstige traumapatiënten belandde zo’n tien jaar geleden in het juiste traumaziekenhuis. Triage, wat in het Frans beoordelen betekent, is de afweging van het ambulancepersoneel over waarnaartoe een ernstig gewond slachtoffer gebracht moet worden. Traumachirurg en onderzoeker Mark van Heijl van UMC Utrecht bedacht hiervoor een app.