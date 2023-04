Dit is hoeveel ton huishoudelijk afval de gemeente Stichtse Vecht produceert

indebuurt.nl Meer planten, potten en vintage: Stek voor je Plek is verhuisd naar een groter pand in Utrecht

Ruim twee jaar geleden opende Stek voor je Plek de deuren aan de Hardebollenstraat 4 in Utrecht. Je hebt het misschien al gezien. De deuren van de winkel zijn sinds het begin van het jaar potdicht. Maar niet getreurd, Stek voor je Plek is niet uit de binnenstad verdwenen. Sterker nog: de plantenwinkel is verhuisd naar een groter pand.