Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Stichtse Vecht vandaag

Eindelijk weer een patatkraam aan de Vinkeveen­se Plassen: ‘Dit is een goede oplossing’

Smullen geblazen bij de Vinkeveense Plassen! Eigen broodjes meenemen is niet meer nodig, want er is weer een horecagelegenheid aanwezig. Op zandeiland vier is een frietkar te vinden, Marian’s Verse Friet. ,,Na een aantal jaren hebben we dan toch ons plekje gekregen.”