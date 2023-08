Nog geen bushalte bij nieuwe autoluwe wijk in Utrecht, maar gemeente werkt aan oplossing

Geen auto én ook geen openbaar vervoer: hoe moeten de bewoners van het hagelnieuwe De Nieuwe Defensie in Utrecht zich zonder fiets naar de binnenstad verplaatsen? Hun woonwijk is ‘autoluw’ en dus hebben ze (nog) geen parkeerplek en misschien zelfs geen eigen auto, maar de bushalte voor hun deur is er ook nog niet gekomen. Hoe zit dat?