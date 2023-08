herdenking Zoon van guerrilla: vader van Leo (70) vocht met zijn kameraden in de jungle van Timor door tegen de Jappen

Niet álle troepen in Nederlands-Indië capituleerden in 1942 voor de snel oprukkende Japanse strijdkrachten. Op het eiland Timor vochten honderden soldaten van het KNIL nog tien maanden tegen de agressor. De vader van Leo Bloemhard (70) uit Breukelen was een van de guerrillastrijders. ,,Mijn vader praatte nauwelijks over wat zich in die periode heeft afgespeeld. Hij zei slechts: ‘Vreselijke dingen, ik hoop dat zoiets nooit meer gebeurt’.”