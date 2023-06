Helder weer in Stichtse Vecht vandaag

Utrechtse Pride is feestje, maar óók liefdevol protest: ‘Mensen worden nog steeds in elkaar geslagen’

Tijdens het jaarlijkse Pride-weekend in Utrecht worden alle regenboogvlaggen uit de kast getrokken. Duizenden mensen vieren feest, maar op de achtergrond is het sterke besef dat de tolerantie van niet-hetero’s afneemt. Bijvoorbeeld tegen de man die in de tram belaagd werd. Een reportage.