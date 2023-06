Helder weer in Stichtse Vecht vandaag

Groep jongeren gaat op de vuist met drie meisje, kinderen van 13 en 14 jaar aangehou­den

Bij een ruzie tussen drie meisjes en een groep van tien tot vijftien jongeren in het Brediuspark in Woerden zijn donderdagmiddag meerdere kinderen gewond geraakt. Twee meisjes van 13 en 14 en een jongen van 13 zijn aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord.