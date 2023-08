Jarmo Timmens wint Nederlands Kampioenschap polsstokverspringen

indebuurt.nl Van bouwkeet naar station: zo is station Woerden ontstaan

We lopen station Woerden regelmatig in en uit. Maar wist je dat het eerste station van Woerden er heel anders uit zag? Sinds 1855 heeft ons station een flinke make-over ondergaan. De eerste grote verandering kwam in 1911 met een nieuw gebouw en houten voetgangersbrug naar de perrons. Later in 1993-1996, een nieuwe voetgangersbrug en de ingang zoals we die nu kennen.