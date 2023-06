Meer meldingen bij advocaat om misstanden in vrouwengevangenis Nieuwersluis

Kinderen Eendracht en Hofland in Mijdrecht eind volgend jaar in nieuw schoolge­bouw

Leerlingen van de basisscholen De Eendracht en Hofland in Mijdrecht zitten vanaf eind volgend jaar in een nieuw, gezamenlijk schoolgebouw, Avonturijn. Ook krijgt kinderopvang en buitenschoolse opvang een plek in het nieuwe gebouw.