column Voor Jerry is dít het geluid van de zomer

‘‘Dobre, dobre”, klinkt het aan de andere kant van de schutting. De Slowaakse (?) stukadoor die in het huis van de nieuwe buren bezig is, neemt even pauze in de tuin. Hij steekt een sigaretje op en belt zijn vrouw. Dat neem ik althans aan. Aan de andere kant van de lijn -de telefoon staat op speaker- klinkt een blikkerige vrouwenstem.