Stichtse Vecht vindt missende stem terug bij hertelling

indebuurt.nl Zien! Deze opvallende villa staat nu te koop in Utrecht voor ruim 1,3 miljoen euro

Heb je nou onlangs een sok vol met geld onder je bed gevonden én ben je op zoek naar een nieuwe woning in Utrecht? Let dan even op. Toen we deze week een van onze grootste hobby’s uitoefenden – (virtueel) binnenkijken bij Utrechtse huizen – kwamen we deze opvallende parel in Terwijde-Oost tegen.