Jochem en Patrick zijn de oprichters van TinyParks: 'We hebben geen enkele ervaring in de recreatie­sec­tor'

Waar een wil is, is een weg. Dat moet Jochem Verheul (35) gedacht hebben. Samen met Patrick Ligthart (36) is hij eigenaar van TinyParks. Zonder enige ervaring in de recreatiesector doken de twee vrienden in het avontuur en inmiddels runnen ze nu drie vakantieparken. “Ik wilde iets doen waar ik mijn passie en creativiteit in kwijt kon”.