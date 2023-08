Talentvol­le meiden kunnen weer dromen dat ze voetballen in het shirt van FC Utrecht

Vrouwenvoetbal op eredivisieniveau. Over drie weken is dat ook in Utrecht weer te zien. Het nieuwe team van de FC speelt dan in de Galgenwaard tegen Feyenoord. ,,Kippenvel, helemaal als er tienduizend toeschouwers zitten.’’