Viaduct in Breukelen krijgt naam van omgekomen militair: ‘Een blijvende herinnering’

TOEN EN NU De bomen groeiden door de muren tijdens de eerste dienst in de verruïneer­de Geertekerk

Het verhaal van de wederopstanding begint hier, in 1954. Als de Remonstrantse Broederschap haar eerste kerkdienst houdt in haar nieuwe onderkomen, de Geertekerk. Of wat er nog over is van de ruïne langs de Catharijnesingel.