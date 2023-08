Aantal airco-advertenties op Marktplaats in Súdwest-Fryslân keldert in juli

Kleine Kerk Steenwijk opent op 16 augustus de deuren voor expositie en orgelcon­cert

De Kleine Kerk Steenwijk staat deze zomer in het teken van fotografie en orgelconcerten. Naast de expositie H.I.J. en jij wordt er in de Steenwijkse kerk iedere woensdag ook op het orgel gespeeld. Op 16 augustus is het daarbij de beurt aan organist Luuk Schuurman.