Mogelijk natste Dicky Woodstock ooit: ‘Is voor het zwientie tik’n geen probleem’

Morgen begint de 33ste editie van Dicky Woodstock. Het festival in Steenwijkerwold is ‘kats uitverkocht’. Het wordt een ouderwetse editie van het festival, zelfs het zwientie tik’n gaat voor het eerst in vier jaar weer door. ,,Het wordt misschien de natste editie ooit, maar dat mag de pret niet drukken”, zegt festivaldirecteur Henk Kranendonk.