Brandweer in Súdwest-Fryslân afgelopen halfjaar 23 keer naar woningbrand

wielrennen Nederland­se tourheld Wout Poels blikvanger Spektakel van Steenwijk

De enige Nederlandse etappewinnaar in de Tour de France, Wout Poels, is volgende week te bewonderen in Steenwijk. Poels is een van de vijf nationale Tourrenners die mee doen aan de 54ste editie van Het Spektakel, de oudste profkoers van het Noorden.