Eline Geerdink vindt na terugtrekken Eurosped onderdak bij Sneek, Sarah Knol naar VollinGo

Schoolge­bou­wen in Steenwij­ker­land worden oud en dus trekt gemeente de portemon­nee: 40 miljoen voor nieuwbouw en renovatie

Veel van de 31 basisschoolgebouwen in de gemeente Steenwijkerland zijn ouder dan zestig jaar en daarom dringend aan renovatie toe. Andere scholen groeien uit hun jasje en maken aanspraak op nieuwbouw. Om het onderwijs in de verschillende kernen in de benen te houden legt de gemeente miljoenen klaar. Maar of dat genoeg is?

