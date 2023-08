De bijzondere vondst van Klaas uit Urk wordt mogelijk nóg sensatione­ler: ‘Schedel is de clue’

Het is afzien in de woestijn van Peru voor Klaas Post (69) uit Urk en zijn medeonderzoekers. Maar het is het waard. Na jaren van opgravingen blijken gevonden botresten afkomstig van het mogelijk zwaarste dier ooit. En op diezelfde plek ligt iets dat misschien nog wel veel sensationeler is.