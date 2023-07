Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Súdwest-Fryslân vandaag

Met video's ‘Spinazie­ga­te’ in de polder laat zien hoe complex onze voedselpro­duc­tie is: ‘De markt is zo ver doorgesla­gen’

Een enorm spinazieveld dat niet geoogst wordt omdat het niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. ‘Daar gaan we weer’, dacht Chantal Engelen van de Stichting Kromkommer, toen ze hoorde dat teler Annemiek Vlaming in Nagele met zes hectare spinazie blijft zitten. ,,Dit is wat elke dag gebeurt in onze voedselindustrie.”