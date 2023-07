Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Súdwest-Fryslân vandaag

met video Klimmen, glijden, voetballen: jeugd heeft (of krijgt) eigen speelplek in iedere kern Zwartewa­ter­land

Klimmen, glijden, met water spelen, voetballen. De jeugd van Zwartsluis en Genemuiden kan het al op een nieuwe centrale speelplek in het dorp. In Hasselt moeten de kinderen nog even geduld hebben, maar ook daar wordt een soortgelijke speelvoorziening aangelegd.