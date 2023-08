Personeel kan thuisblij­ven na vakantie: ‘einde oefening’ voor tapijtfa­briek Aalten

Het was al een vervelend begin van de vakantie voor het personeel van Intercarpet in Aalten, toen ze vier dagen daarvoor hoorden dat het faillissement was aangevraagd. Het einde van de vakantie is nóg vervelender, want de medewerkers van de tapijtfabriek hoeven waarschijnlijk niet terug te keren.