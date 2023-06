Heldere dag in Súdwest-Fryslân

Met gedichten­rou­te en wandelin­gen staat de vijfde Zomer van Schokland in het teken van poëzie

Museum Schokland staat deze zomer weer in het teken van Zomer op Schokland. Het thema van de vijfde editie is ‘Dichter op de toekomst’. Op Schokland kunnen bezoekers in de zomermaanden daarom niet alleen terecht voor kunst, voorstellingen en activiteiten, maar ook voor een speciale gedichtenroute.