Lichte bewolking in Súdwest-Fryslân vanmiddag en vanavond

Met honderden kinderen op een platte kar tijdens het Pinkster­rij­den in Vollenhove: ‘Je moet je best doen om eraf te vallen’

Tijdens Pinksteren vindt in Vollenhove het traditionele Pinksterrijden plaats, een evenement met veel kinderen op platte wagens. Het is een oud volksgebruik om ‘vruchtbaarheid over het gewas af te smeken’. Er rijden elk jaar gemiddeld 12 trekkers met wagen mee, met daarop rond de 240 kinderen. Sinds 2018 staat dit evenement zelfs op de lijst met immaterieel erfgoed. Maar rijden met een platte kar is niet zonder risico.