ONS Sneek 2 verliest thuis tegen Waterpoort Boys 5

Overname visafslag Vlissingen is ‘essentieel’ voor Visveiling Urk: ‘We staan een stuk sterker straks’

De overname van de vismijn in Vlissingen is ‘essentieel’ voor Visveiling Urk. Dat zegt directeur Riekelt Kramer. ,,Nederlandse vissers zijn niet alleen meer gericht op tong en schol, maar ook op andere soorten. Dat gebeurt in het zuiden van de Noordzee. Als je een graantje mee wil pikken dan moet je zorgen dat je daar in de buurt bent.’’