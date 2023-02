Prinses Margriettunnel in A7 gedeeltelijk weer open voor verkeer

Tunnel A7 tussen Sneek en Joure ‘terugge­zakt’, gaat half februari weer deels open

De Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Joure en Sneek in Friesland gaat half februari weer gedeeltelijk open. In december kwam het asfalt in de tunnel omhoog, waardoor de weg moest worden afgesloten. Na uitvoerig onderzoek van deskundigen en diverse maatregelen is de veiligheid voor het verkeer gegarandeerd, zo meldt Rijkswaterstaat maandag.

23 januari