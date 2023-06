SC Bolsward 1 boekt monsterzege op Makkum 1

Klappen van landbouwak­koord ‘niet direct probleem’ voor Flevoland en Noord-Hol­land

Het klappen van het landbouwakkoord tussen de regering en LTO is voor de plannen in Flevoland niet direct een probleem, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Volgens hem is het vertrouwen dat landelijk ontbreekt er wel in de gesprekken tussen de provincie en de boerensector. Ook voor Noord-Holland is er vooralsnog geen probleem voor de gebiedsplannen, omdat deze al in de maak waren en er ook ‘goed contact is met onze agrariërs’, aldus een woordvoerder.