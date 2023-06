SC Genemuiden JO14-1 uit verslagen door ONS Sneek JO14-1

Update PvdA stapt uit beoogde Friese coalitie na bereiken akkoord: ‘Eenmaal thuis voelde het niet goed’

De coalitieonderhandelingen in de provincie Friesland zijn stukgelopen nadat al een akkoord was bereikt. De PvdA liet dinsdag weten alsnog uit de coalitie te stappen nadat maandagavond een inhoudelijk en financieel akkoord was bereikt met BBB, CDA en ChristenUnie.