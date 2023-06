Vandaag lekker weer in Súdwest-Fryslân

Opening klimaat­plein Tuk verstoord door kikker op batterijen en wegwerpgla­zen: ‘Iedereen doet wel zijn best’

In tuincentrum GroenRijk in Tuk is een klimaatplein geopend. Het idee van het plein is om mensen te inspireren om hun tuin te vergroenen. ,,Wij willen ook de lichtgroene mensen bereiken om met hun tuin aan de slag te gaan”, vertelt Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland.