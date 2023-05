Vanochtend bewolkt in Súdwest-Fryslân

Formule 1 in Italië | Zo laat komt Max Verstappen in actie bij de GP van Emilia-Romagna

Na een weekje zonder Formule 1 keert de koningsklasse in de autosport dit weekend terug in het Italiaanse Imola. Kan Max Verstappen na zijn zege in Miami opnieuw uitlopen op Sergio Pérez? En wat kan Nyck de Vries? Het belooft in ieder geval een kletsnat weekend te worden. Dit zijn de belangrijkste momenten voor dit Formule 1-weekend.