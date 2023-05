Verdachten overval videotheek Sneek langer vast

21 jaar speurwerk eíndelijk beloond: Hans achter­haalt naam van meest bekeken scheeps­wrak van Nederland

De botter die op de bodem van het duikgebied in de Vinkeveense Plassen ligt, is waarschijnlijk het meest bekeken wrak van Nederland. Maar wat is eigenlijk de geschiedenis van dit scheepje? Wrakduiker Hans van der Weide (66) zocht het uit. ,,Niemand kent zelfs haar naam.”