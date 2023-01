Vlaamse regering zet pijpleiding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied voorlopig stop: “Duidelijk dat project grondig bijgestuurd moet worden”

Woudage­maal (uit 1920) in Friesland blijft langer draaien

Het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in Friesland blijft langer draaien omdat de weersverwachting is verslechterd. Wetterskip Fryslân zette het gemaal zaterdag in werking en dacht dat het uiterlijk woensdagmorgen weer kon stoppen, maar heeft nu besloten dat het gemaal in elk geval tot donderdagavond blijft draaien. Het Woudagemaal maalt overtollig water uit de provincie en loost dat op het IJsselmeer.

18 januari