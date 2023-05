Volleybalcoach Harry van den Brink heeft met de landstitel in de tas weer tijd voor het avondeten: ‘Het is voor nu echt klaar’

Zorgen van Emiel om toekomst van autocross in polder worden gehoord: ‘Wil meedenken over oplossing’

Autocrossers in de Noordoostpolder krijgen steun van de gemeente bij het vinden van nieuwe racelocaties. Hun angst is dat een traditie verdwijnt, omdat het aantal geschikte plekken steeds verder afneemt. ,,We willen méér activiteiten en evenementen in de polder.”