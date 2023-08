Vrouw overleden na kaatsevenement in Burgwerd

MET FOTOSERIE EN VIDEO Leandro (19) wint met groep als ‘machinist’ corso Vollenhove: ‘Met half miljoen dahlia’s een van grootste wagens ooit’

De corsogroep Twee Nijenhuizen is met De Droombaan winnaar geworden van het door regen geplaagde bloemencorso in Vollenhove. Op een wagen of langs de kant van de weg is het zaterdag niet lastig mensen met passie voor het versieren van de wagens met dahlia’s te vinden. Vier betrokkenen, waarvan één winnaar, vertellen hun verhaal. ,,Het zit in je bloed.”