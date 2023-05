Waterpoort Boys 1 verliest met één doelpunt verschil van SDS 1

Keuze voor ontslui­tings­weg is heet hangijzer in discussie over Toekomst­beeld Giethoorn

Het was geen kat in het bakkie voor wethouder Bram Harmsma. Het Toekomstbeeld ‘Groenblauw hart voor Giethoorn’, waar woensdagavond uitvoerig over werd gesproken in het gemeentehuis, gaat zeker niet als hamerstuk door naar de raadsvergadering volgende week. Om tegen het hele, veelomvattende stuk ‘ja’ te zeggen, ging de raadsfracties te ver. Het heetste hangijzer is en blijft de plek van de ontsluitingsweg in de Gieterse polder.