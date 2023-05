Waterpoort Boys 1 verliest uit met een doelpunt verschil van Makkum 1

vierde divisie Flevo Boys maakt zich op voor bloedstol­len­de ontknoping: ‘Ik teken niet voor een punt’

Rechtstreekse handhaving, nacompetitie of directe degradatie. Het is allemaal nog mogelijk voor Flevo Boys, dat zich kan voorbereiden op een waanzinnige apotheose van het seizoen. De uitgangspositie is in ieder geval relatief goed, door een late 1-0 zege op WV-HEDW.