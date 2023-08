Zware regenbuien, maar soms ook zon in Súdwest-Fryslân vandaag

Brandweer in Súdwest-Fryslân afgelopen halfjaar 23 keer naar woning­brand

De brandweer is de eerste helft van dit jaar 23 keer in actie gekomen voor een woningbrand in Súdwest-Fryslân. Dat is minder vaak dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Toen gebeurde dat 24 keer.