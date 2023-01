200 miljoen mailadressen van Twitter-gebruikers op straat na hack

Twitter heeft sinds de eerste berichten op 24 december niet gereageerd op de hack. Het bedrijf, dat sinds eind oktober eigendom is van miljardair Elon Musk, werd er sindsdien herhaaldelijk naar gevraagd. Het is dan ook niet duidelijk of en wat voor stappen Twitter heeft genomen om het incident te onderzoeken en het lek te dichten. De hack had mogelijk al in 2021 plaats. Wie ervoor verantwoordelijk is, is onbekend.