43 jaar oude hit van Fleetwood Mac gaat viraal dankzij TikTok

Maar daar stopt het niet: Mick Fleetwood, oprichter en drummer van de band, imiteerde Apodaca’s video op zijn eigen TikTok-pagina. In het filmpje is te zien hoe Fleetwood op een relaxte manier - met een fles bessensap van hetzelfde merk - meezingt op zijn eigen hit. Zijn video is in intussen al 8 miljoen keer bekeken en is tevens de enige video op zijn account.

@420doggface208 had it right. Dreams and Cranberry just hits different. ##Dreams ##CranberryDreams ##FleetwoodMac

De TikTok-video heeft een niet te onderschatten impact op streamingplatformen. Spotify meldt dat ‘Dreams’ op hun muziekplatform 184 procent meer gestreamd wordt sinds de komst van de video, die nog maar een week online staat. Cultuurmagazine Rolling Stone komt ook met cijfers: gemiddeld werd het liedje dagelijks gemiddeld 49.000 keer gestreamd. Na de komst van de TikTok-video is dat gestegen tot 105.000 streams per dag. Ook Shazam, een app waarmee je de titel van een liedje kan opzoeken door een geluidsfragment op te nemen, deelt mee dat er een stijging is van 1.137 procent voor het liedje ‘Dreams’ op hun platform.

Rockband Fleetwood Mac ontstond in London in 1967. Exact tien jaar later brachten ze hun elfde album ‘Rumours' uit. ‘Rumours’ schreef geschiedenis als een van de bekendste rockplaten in zijn genre, vol klassieke singles als ‘Dreams’, ‘Go Your Own Way’ en ‘The Chain’. ‘Dreams’, geschreven door Amerikaanse singer-songwriter Stevie Nicks, werd een van hun bekendste singles en stond een tijdje op nummer 1 in verschillende hitlijsten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In België sloeg het nummer niet heel goed aan. Het geraakte niet hoger dan positie 22.