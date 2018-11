Acknowledged, affirmative! Command & Conquer krijgt ‘remastered’ versie

Harry Pot­ter-ga­me van Pokémon Go-makers uitgesteld tot 2019

13:42 De gedoodverfde opvolger van Pokémon Go is uitgesteld tot 2019. Vermoedelijk speelt de game hetzelfde als de immens populaire Pokémon-simulatie, maar dan volledig in de Harry Potter-wereld. De game draagt de toepasselijke naam ‘Harry Potter: Wizards Unite’.