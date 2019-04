AD Fietstest 2019: dit zijn de beste speed pedelecs

Kabinet: onderzoek mas­sa-op­slag medische data bij Amerikaan­se techbedrij­ven

26 april Het kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar de opslag van patiëntgegevens bij Amerikaanse techbedrijven als Google. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister betwijfelt of deze uiterst gevoelige zorgdata wel moeten worden opgeslagen bij niet-Europese cloudplatforms.