Adelbert claimde coronacheck.nl al vóór eerste besmetting en verkocht die aan de overheid

ophef om registratieEen door de overheid beheerde coronawebsite blijkt vóór het uitbreken van de coronacrisis in Nederland al vastgelegd. De domeinnaam ‘coronacheck.nl’ werd op 25 februari 2020 geregistreerd, nog voordat het eerste coronageval in Nederland bekend werd. Dit blijkt geen vooropgezet plan, zoals op sociale media flink wordt gesuggereerd, maar een strategische zet door een Nederlandse ondernemer. ,,Ik heb gegokt en de domeinnaam met winst doorverkocht.”

Als de overheid een coronawebsite registreert, zonder te weten wat er de komende maanden of jaren te gebeuren staat, hoe kan dat dan? Diverse complotdenkers weten het zeker: dit is het bewijs dat de hogere machten aan de touwtjes trekken en de coronapandemie van begin tot eind regisseren. Want een website registreren nog voordat iemand in Nederland besmet is, dat riekt naar een samenzwering.

Rozengeur en maneschijn

Het blijkt anders te zitten, blijkt uit een gesprek met ondernemer Adelbert Bosker. Bosker maakt er een sport van om commercieel aantrekkelijke domeinnamen te bedenken, en die vervolgens met winst door te verkopen. In februari 2020 wist Bosker zeker dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat het virus in Nederland op zou duiken. ,,Het is mijn werk om daar vervolgens op in te spelen. Ik bedacht enkele domeinnamen die zomaar eens zouden kunnen aanslaan. Soms gaat dat goed, soms niet. Met Coronacheck had ik gelukkig beet.”

Een domeinnaam goedkoop inkopen en vervolgens met winst doorverkopen is een lucratieve, maar moeilijke business, zegt Bosker. ,,Het kost veel tijd. Je moet de actualiteiten heel goed in de gaten houden en kijken wat de concurrentie doet. Heel veel domeinnamen slaan bovendien totaal niet aan. Het is dus zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn.”

Geen fortuin

Aan de domeinnaam van Coronacheck heeft Bosker overigens geen fortuin overgehouden: een bedrag van 450 euro. ,,Dit komt omdat er nog een aantal varianten beschikbaar was, zoals coronacheck.nu. Het was dus niet zo dat de overheid geen kant meer op kon en met een zak geld kwam aanzetten, laten we het ook weer niet overdrijven.”

Dat op sociale media de indruk wordt gewekt dat de overheid de hele coronacrisis zou regisseren, doet Bosker verdriet. ,,Ik vind het werkelijk idioot, dat mensen deze situatie aangrijpen om anderen op het verkeerde been te zetten. Het is een kwalijke zaak, want de geloofwaardigheid van de overheid en diens beleid wordt hierdoor op een incorrecte manier in twijfel getrokken.”

Fact-checkers

De website coronacheck.nl staat sinds februari van dit jaar op naam van de Rijksoverheid. Dat is onder andere te zien in de online domeindatabase who.is en bij SIDN, de stichting die de registratie van alle .nl-domeinnamen regelt, zo onderzochten de fact-checkers van Facebook.

Dat de overheid niet in 2020 al de domeinnaam coronacheck.nl registreerde, verklaarde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in juni 2021 aan kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie). Van Houwelingen stelde de minister de vraag: ,,Wanneer zijn de eerste voorbereidingen voor deze app getroffen? Wanneer is deze website Coronacheck voor het eerst geregistreerd?”

Demissionair minister De Jonge antwoordde hierop: ,,De eerste voorbereidingen voor digitale ondersteuning rondom het testen op covid-19 zijn in november 2020 getroffen. De ontwikkeling van de CoronaCheck-app is in januari 2021 gestart. De eerste versie van deze app is sinds 24 maart jl. in de appstores te vinden. De domeinnaam voor de Coronacheck-website is al eerder door een andere persoon geregistreerd en op 15 februari 2021 overgedragen aan de Rijksoverheid.”

Coronacheck

Via Coronacheck kan iemand onder meer aantonen dat hij of zij gevaccineerd is. Sinds 25 september is een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en theaters, zo kondigde het kabinet dinsdag aan in een persconferentie.

Domeinnamen in Nederland Nederland telde in juni 2020 6 miljoen internetadressen die eindigen op .nl. Tijdens de coronacrisis zijn 250.000 nieuwe .nl-adressen geregistreerd, veel meer dan verwacht. SIDN meldde dat de stijging niet eerder vertoond is. De landcode .nl bestaat sinds 1986. Het was de eerste landcode buiten de Verenigde Staten. Het eerste Nederlandse adres is cwi.nl van het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Die domeinnaam wordt nog steeds gebruikt. In 2003 werd de miljoenste Nederlandse domeinnaam geregistreerd en in 2012 stond de teller op 5 miljoen. .nl is een van de meest gebruikte landcodes ter wereld. In de afgelopen jaren gaat de groei wat minder hard. Vrijwel iedereen die een .nl-domeinnaam nodig zou kunnen hebben, heeft er al een. Bovendien maken bedrijven meer gebruik van apps en sociale media dan vroeger. Verder zijn domeinnamen niet meer zo belangrijk om goed te scoren bij zoekopdrachten. De meeste eigenaren van een .nl-adres zitten in Amsterdam, maar ook universiteitssteden als Groningen, Eindhoven, Enschede en Nijmegen hebben veel domeinnamen. Een domeinnaam moet minimaal 2 tekens bevatten. Dat kunnen de 26 letters en 10 cijfers zijn. In totaal zijn er 1296 combinaties mogelijk en die zijn allemaal al geregistreerd, zoals az.nl en sp.nl. Het maximum is 63 karakters. Dat zijn bijvoorbeeld inhetverledenbehaalderesultatenbiedengeengarantievoordetoekomst.nl, delangstewebsitenaamvannederlanddietotnutoebestaateningebruikis.nl en muisenolifantlopensamenoverdebrugwatstampenwijsamenhardzegtmuis.nl.

