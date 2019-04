AIVD: Digitale aanvallen op Nederland steeds agressiever

Dat schrijft inlichtingendienst AIVD in haar jaarverslag over 2018, dat vanochtend is gepresenteerd. De dienst stelt dat ‘digitale aanvallen door andere landen steeds moeilijker te ontdekken zijn en de herkomst steeds moeilijker te achterhalen is’. Dat komt omdat landen methoden gebruiken die reguliere cybercriminelen ook gebruiken, zoals het binnendringen via internetserviceproviders.



De digitale aanvallen hebben wel succes. ,,Zij verschaffen zichzelf diepgravend en structureel toegang tot belangrijke informatie of vitale systemen binnen Nederland.” Voorbeelden van welke systemen zouden zijn geïnfiltreerd geeft de dienst niet.

Chinees bedrijf

De digitale aanvallen komen uit landen als Rusland, Iran en China. Daarom is de AIVD ook tegen het betrekken van een Chinees bedrijf bij het optuigen van C2000, een nieuwe communicatiesysteem voor onder de politie. ,,De AIVD vindt het onwenselijk dat Nederland voor de uitwisseling van gevoelige informatie of voor vitale processen afhankelijk is van de hard- of software van bedrijven uit landen waarvan is vastgesteld dat ze een offensief cyberprogramma tegen Nederlandse belangen voeren.”



Dat landen steeds ‘schaamtelozen en brutaler’ worden in hun operaties op Nederlandse grondgebied staaft de inlichtingendienst onder meer met de uitzetting van vier Russische geheim agenten die vanaf een parkeerplaats in Den Haag met een kofferbak vol apparatuur probeerden het wifi-netwerk van het OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag, te hacken. Die organisatie deed onderzoek naar betrokkenheid van Rusland bij de vergiftiging van een overgelopen Russische geheim agent in Engeland.



Ook ‘schaamteloos en brutaal’ volgens de AIVD: ‘dat de Iraanse (inlichtingen)dienst opdracht heeft gegeven tot twee moorden op Iraniërs in ons land.’ Een aantijging waarmee de AIVD vorig jaar naar buiten kwam en die door Iran stellig wordt weersproken. Het gaat om moorden die al voor 2018 zijn gepleegd, op tegenstanders van het Iraanse regime.

Nieuwe wet

Een wapen in de strijd tegen de digitale aanvallen uit andere landen is de nieuwe, omstreden Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland stemde vorig jaar in een referendum tegen die nieuwe wet, maar het kabinet voerde hem, met enkele aanpassingen, toch door.



De AIVD meldt nu dat de uitvoering van de Wiv meer tijd vergt dan gedacht. Zo vraagt de techniek voor het op grote schaal ophalen van data ‘een uitgebreide technische voorbereiding’. ,,In 2018 hebben wij daarom nog geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.” Tegenstanders van de Wiv noemde deze manier van datatappen ‘een sleepnet’.

Al Qaeda sterker