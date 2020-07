Al 50.000 aanmeldingen, maar hoe kansrijk is de zaak tegen Facebook?

Dutch League Dynasty zoekt laatste strohalm in Nederland­se League of Le­gends-competitie

16:30 Met nog drie speelweken te gaan nadert de Dutch League zijn climax. De teams die de play-offs gaan halen staan nog niet allemaal vast en vooral in de middenmoot is het nog vechten om een plekje. Vooral Dynasty zoekt vanavond overwinningen om de play-offs in zicht te houden.