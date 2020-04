Alle Nederlanders kunnen vanaf vandaag coronacheck doen

De Corona Check is gebaseerd op een bestaande medische begeleidingsapp van Luscii voor patiënten met chronische ziekten. Oprichter Daan Dohmen: ,,De Luscii app was al in gebruik voor chronisch zieken bij de helft van de Nederlandse ziekenhuizen, en daarnaast ook in Engeland, Zweden en Denemarken. We hebben deze app nu geschikt gemaakt voor mensen met corona. Er zit dus al negen jaar innovatie in.’’ Hiermee is de app volgens kenners veel kansrijker dan de dit weekend gepresenteerde track and trace apps, die moeten wijzen op contact met een besmette landgenoot, waarvan van de privacy niet altijd op orde bleek.



De OLVG Corona check, die op 16 maart werd gelanceerd, is al door ruim 115.000 mensen gedownload. Via andere ziekenhuizen, zoals het academisch ziekenhuis UMC Utrecht, het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), kreeg de app al een steeds groter bereik. ,,Er zijn nu zo’n 70.000 mensen die dagelijks hun gegevens invullen’’, vertelt Dohmen. ,,Daarvan zijn er zo’n vierduizend geïdentificeerd als Covid-19-verdachte. Op basis van de app is vastgesteld dat deze mensen zeer waarschijnlijk corona hebben.’’



Vanwege aanhoudende grote belangstelling wordt de app nu beschikbaar gesteld voor heel Nederland. Vanaf vandaag verdwijnen ook de letters OLVG uit de naam en gaat de app verder onder de nieuwe naam: De Corona Check. Vanavond maakt het kabinet bekend hoe het verder gaat met de inzet van apps in de strijd tegen het coronavirus.