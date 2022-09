Allesbehalve smart: waarom steeds meer mensen voor een ‘domme’ telefoon kiezen

Dumbphones zijn bezig met een comeback. Dat is opvallend, want deze ‘domme’ telefoons kunnen veel minder dan smartphones. Waarom kiezen mensen dan toch voor zo’n toestel?

Dumbphones, die soms ook retrotelefoons of featurephones worden genoemd, kunnen veel minder dan smartphones. Ze hebben bijvoorbeeld geen camera (of een heel matige) en apps downloaden kan niet. Ook Netflix kijken zit er niet in.

Een dumbphone gebruik je vooral om te bellen en sms’en. Sommige modellen kunnen met populaire apps als Facebook, Google Maps en WhatsApp overweg, maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Qua mogelijkheden en snufjes trekken smartphones dus aan het langste eind, maar juist de dumbphone is aan een opmars bezig. Volgens marktonderzoeker Counterpoint Research gingen er in 2021 meer dan 1 miljard exemplaren over de toonbank, ruim 600 miljoen meer dan in 2019. De smartphone werd juist minder verkocht; in 2021 ging het om 1,4 miljard stuks. Dat is een daling van 12 procent ten opzichte van 2020.

De voordelen van dumbphones

Het is niet voor iedereen, maar een featurephone heeft enkele voordelen ten opzichte van een smartphone. Ze zijn ten eerste goedkoper in aanschaf en hebben een betere accuduur. Ze gaan veel langer mee dan smartphones omdat ze geen fors, stroomslurpend scherm hebben.

Ook het ontwerp is duurzamer. De gemiddelde dumbphone heeft een design (vaak mét fysiek toetsenbord) dat tegen een stootje kan, daar waar het glas van een smartphone veel snel krast of zelfs barst. Minister-president Rutte grapt dat hij nog steeds een ouderwetse Nokia-telefoon gebruikt omdat hij daarmee ‘spijkers kan inslaan’.

Minder verslavend dan een gewone smartphone

Daarnaast kiezen mensen voor een dumbphone omdat ze minder tijd op hun telefoon willen doorbrengen. Je hoeft geen WhatsApp-gesprekken bij te houden, Instagram werkt niet en je wordt niet continu afgeleid door meldingen van nieuwe e-mails.

Bijkomend voordeel is dat je met een dumbphone minder in de gaten gehouden wordt. Veel smartphone-apps maken op de een of andere manier inbreuk in je privacy, maar dit probleem heb je met een featurephone niet. Deze kan in de meeste gevallen helemaal geen apps downloaden.

Jongeren met een ouderwetse Nokia

Misschien denk je dat vooral ouderen voor een dumbphone kiezen, bijvoorbeeld vanuit een nostalgiegevoel. Toch zijn retrotelefoons ook onder jongeren populair. Light Phone, een dumbphonemaker uit New York, verkoopt met name aan mensen tussen de 25 en 34 jaar oud.

In gesprek met de BBC zegt het bedrijf dat hun jonge klanten bewust een dumbphone kopen omdat ze het gevoel hebben ‘geleefd’ te worden door hun smartphone. Een moderne telefoon is gemaakt om zo verslavend mogelijk te zijn en eist dus veel aandacht op.

Er kleven ook nadelen aan featurephones. Eventjes een route opzoeken via Google Maps is er bijvoorbeeld niet bij en ook het scannen van qr-codes gaat niet. Meestal is de camera hiervoor te slecht – als het toestel überhaupt een camera heeft.

Ook de dumbphone wordt slimmer

Het moge duidelijk zijn: een dumbphone is dus absoluut niet voor iedereen weggelegd. Alhoewel sommige mensen in principe wel minder tijd op hun telefoon willen doorbrengen, is het lastig om alle gemakken van een smartphone de deur uit te doen.

Fabrikanten spelen hierop in door hun dumbphones - ironisch genoeg - ietsjes slimmer te maken. Het nieuwste model van Light Phone kan bijvoorbeeld muziek en podcasts afspelen. Ook heeft ‘ie bluetooth en kun je het toestel als hotspot gebruiken om anderen internettoegang te geven. Social media, nieuws-apps en andere afleidende functies zijn uiteraard niet van de partij.

